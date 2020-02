Il processo di appello per l’omicidio di Marco Vannini va rifatto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, disponendo un dibattimento bis per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato del delitto. Marco Vannini era stato ucciso con un colpo di pistola nel maggio 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli (Roma). Secondo la Procura generale si trattò di omicidio volontario, per cui è stato chiesto di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che ridusse da 14 a 5 anni di carcere la condanna inflitta ad Antonio Ciontoli.