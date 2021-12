I casi confermati di questa sorta di sotto variante - diversa geneticamente dal ceppo principale Omicron e dunque in grado sulla carta di produrre effetti non necessariamente analoghi su chi ne sia infettato - sarebbero al momento 7 in tutto nel mondo: segnalati negli ultimi giorni in base ai risultati di esami sul genoma umano in Sudafrica, Australia e Canada, ma non ancora in Europa.