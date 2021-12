Il rapporto pubblicato sulla rivista dell’European Centre for Disease Prevention and Control si riferisce a tutti i casi registrati dal 28 novembre al 7 dicembre nel paese scandinavo. In totale in questo periodo sono state registrate 785 infezioni da Omicron in persone dai due ai 95 anni, con una prevalenza in giovani adulti. L’83,1% delle persone contagiate aveva completato il ciclo vaccinale; tra questi il 7,1% aveva già ricevuto la terza dose. Non è stato registrato nessun decesso, mentre i pazienti che hanno avuto bisogno di un ricovero sono stati nove (l’1,2% del totale), uno in terapia intensiva (0,13%).