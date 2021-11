Ad oggi sono 34 in totale i casi confermati di variante Omicron segnalati in Europa. Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Le segnalazioni arrivano da nove Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in Paesi africani, alcuni dei quali hanno preso voli in coincidenza in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa. Tutti i casi erano asintomatici o con sintomi lievi.

Finora non sono stati segnalati casi gravi e nessun decesso tra questi casi. Inoltre sono stati indicati casi in sette Paesi extra-europei: Australia, Botswana, Canada, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Israele, Sudafrica e Regno Unito. Attualmente c’è un caso sospetto in Svizzera.

