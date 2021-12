Omicron trovata in Nigeria già in ottobre

Gli USA pensano a (ri)chiudere ai turisti per Natale

VIAGGI

Tra le misure in discussione l’obbligo per tutti di un test 24 ore prima del volo e di un altro nei 3-5 giorni successivi all’arrivo – In aggiunta potrebbe essere richiesta ai passeggeri (compresi quelli con cittadinanza americana) una quarantena di sette giorni