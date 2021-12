Gli esperti del comitato scientifico tedesco suggeriscono al governo di Berlino l’introduzione urgente di nuove restrizioni. «Se la propagazione della variante Omicron in Germania dovesse proseguire a questo ritmo, una parte significativa della popolazione si ammalerebbe contemporaneamente e/o verrebbe messa in quarantena», con un forte rischio di problemi per le «infrastrutture critiche» come ospedali, servizi di soccorso e forniture energetiche, scrivono gli esperti in un rapporto.