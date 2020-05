L’8 maggio di 40 anni fa veniva annunciata la vittoria dell’uomo sul vaiolo, la «prima e unica malattia sradicata su scala globale, attraverso la collaborazione di Paesi in tutto il mondo».

Da questa eradicazione, «ci sono molte lezioni da imparare che possono aiutare a combattere la Covid-19 e prepararsi per future pandemie», fra queste, «l’importanza della cooperazione sanitaria internazionale». A sottolinearlo, sul suo sito, è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che l’8 maggio 2020 presenterà un francobollo commemorativo di questa storica data, realizzato insieme all’Amministrazione postale delle Nazioni Unite (Unpa).

Fino a quando non venne spazzato via, il vaiolo aveva tormentato l’umanità per almeno 3.000 anni, uccidendo 300 milioni di persone nel solo ventesimo secolo, ovvero 4 milioni di persone ogni anno. Risale al 1967 il lancio del programma decennale di eradicazione dell’Oms, intensificato soprattutto nei Paesi endemici.