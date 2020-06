«Non è finita. Non sarà finita fino a quando non ci sarà più il virus in nessuna parte del mondo». Lo ha sottolineato la portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità a Ginevra, Margaret Harris, che ha ricordato come l’epicentro della pandemia sia al momento in paesi dell’America Centrale, del Sud e del Nord America, si legge su media internazionali.