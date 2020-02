Ma se l’epidemia di polmonite virale ha raggiunto il picco in Cina tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, per poi decelerare, la sua diffusione si sta allargando in altre parti del mondo. Fuori dal Dragone, sono stati segnalati 2790 casi e 44 decessi in 37 Paesi, secondo l’ultimo conteggio dell’OMS.

«L’identificazione di casi precedentemente non riconosciuti in gran numero in Iran e Italia, oltre che in Corea del Sud, ci mostra che è impossibile contenere il coronavirus», ha notato su Nature Ben Cowling, epidemiologo dell’Università di Hong Kong. Secondo Marc Lipsitch, di Harvard, «qualsiasi cosa dica l’OMS, penso che le condizioni epidemiologiche di pandemia ci siano». Anche per Christopher Dye, dell’Università di Oxford, la finestra di contenimento del virus è quasi ormai chiusa e il virus si diffonderà ampiamente fuori dalla Cina. A destare preoccupazione sono soprattutto le morti in Iran, Paese da cui sono stati esportati casi in Libano, Iraq e in Medio Oriente.