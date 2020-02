L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato oggi che l’epidemia di polmonite virale da coronavirus determinatasi in Cina «non costituisce ancora una pandemia».

«Attualmente, non siamo ancora in una situazione di pandemia», termine che si riferisce ad una situazione di propagazione mondiale di una malattia, ha dichiarato alla stampa Sylvie Briand, direttrice del dipartimento Preparazione mondiale ai rischi infettivi dell’OMS.

«Non siamo in una situazione di pandemia; al contrario - ha rilevato Briand - siamo in una fase in cui si ha una epidemia con focolai multipli».