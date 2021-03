Non c’è alcun motivo per smettere di usare il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

L’Oms ha affermato oggi che «non c’è motivo di non utilizzare» il siero, dopo che il suo uso è stato sospeso in diversi Paesi europei come misura precauzionale.