«Non c’è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza». Lo ha detto il dottor Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso della conferenza stampa odierna da Ginevra sul coronavirus.

«Ogni giorno in cui rallentiamo l’epidemia, è un giorno in più con cui i governi possono preparare i loro operatori sanitari a tracciare e curare i pazienti, gli ospedali possono prepararsi per i nuovi casi», e se si rallenta l’epidemia «guadagniamo tempo per trovare vaccini e terapie, che a loro volta possono prevenire infezioni e salvare vite», ha aggiunto.