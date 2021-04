Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) «al momento non ci sono legami tra trombosi e vaccino AstraZeneca». Lo ha detto Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, direttore del dipartimento di regolamentazione e prequalificazione dell’Agenzia dell’Onu, durante il briefing da Ginevra sul coronavirus rispondendo ad una domanda riguardo all’ultima valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).