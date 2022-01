«Anche se Omicron provoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati». Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing sulla pandemia a Ginevra.

Ricordando che «l’enorme picco di infezioni» nel mondo «è guidato da Omicron, che sta rapidamente sostituendo Delta in quasi tutti i Paesi». E «la scorsa settimana più di 15 milioni di nuovi casi di COVID sono stati segnalati in tutto il mondo, di gran lunga il maggior numero di casi segnalati in una sola settimana».

Tedros ha riferito che, a dispetto dell’impennata dei contagi da Omicron, «il numero di decessi segnalati settimanalmente è rimasto stabile dall’ottobre dello scorso anno, con una media di 48’000 decessi a settimana». Ed anche se «il numero di pazienti ricoverati in ospedale è in aumento nella maggior parte dei Paesi, non è al livello delle ondate precedenti, probabilmente per la minore gravità di Omicron e per l’immunità diffusa grazie ai vaccini o per precedenti infezioni».

«Novanta Paesi non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 40%» della popolazione vaccinata e «36 di questi Paesi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione», ha proseguito il numero uno dell’OMS, aggiungendo che «in Africa oltre l’85% delle persone deve ancora ricevere una singola dose di vaccino». E «possiamo porre fine alla fase acuta della pandemia soltanto colmando questo divario».

Tedros ha spiegato che sul fronte della fornitura di dosi il programma Covax «sta facendo progressi ed a dicembre ne ha spedite più del doppio rispetto a novembre e nei prossimi giorni prevediamo di arrivare al miliardo di dosi». Allo stesso tempo, ha avvertito, «abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere il nostro obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione di ogni Paese entro la metà di quest’anno».

©CdT.ch - Riproduzione riservata