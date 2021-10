In tutto il mondo, si stima che solo 1 persona su 10 che ha bisogno di cure palliative le stia ricevendo. E la domanda globale continuerà a crescere con l’invecchiamento della popolazione, tanto che si prevede che, entro il 2060, la necessità di trattamenti mirati a alleviare il dolore in persone affette da malattie inguaribili, raddoppierà.

Le cure palliative riguardano il dolore fisico come quello psicologico e «sono un diritto umano e un imperativo morale di tutti i sistemi sanitari», spiega l’OMS. Ogni anno oltre 56,8 milioni di persone ne hanno bisogno, di cui circa il 78% vive in paesi a basso e medio reddito. Per rispondere a questa esigenza, l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha rilasciato una relazione tecnica con indicatori che può essere utilizzata dai singoli paesi per monitorare l’efficacia di questi servizi, fornendo dati che supportino il processo decisionale.