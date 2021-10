La pandemia di COVID «si trascinerà anche nel 2022» perché i Paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno.

Lo ha detto Bruce Aylward, uno dei ricercatori di punta dell’OMS, ribadendo l’appello a donare le dosi a chi ne ha bisogno. In Africa ad esempio è stato vaccinato meno del 5% della popolazione contro il 40% nella maggior parte degli altri continenti.

«Posso dirvi che non siamo sulla buona strada», ha detto il dottor Aylward secondo quanto riportato dalla BBC. «Dobbiamo accelerare altrimenti questa pandemia andrà avanti per un anno in più del necessario».