Il comitato dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso stasera il parere che «è troppo presto» per dichiarare un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale per l’epidemia causata dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) identificato alla fine dell’anno scorso in Cina.

«Sappiamo che esiste una trasmissione da uomo a uomo in Cina, ma per ora sembra limitata a gruppi familiari e operatori sanitari. Al momento, non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo al di fuori della Cina. Ciò non significa che non accadrà», ha detto oggi a Ginevra il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una nuova riunione del Comitato d’emergenza.