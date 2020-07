Se in Svizzera si toccheranno temperature fino a 38 gradi nel weekend , nella vicina Penisola la canicola dovrebbe colpire pure più duramente. In Italia è infatti prevista un’ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi: sono dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio.

L’allerta - secondo il bollettino del ministero italiano della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi - scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il bollino rosso indica il livello massimo, il 3, che corrisponde a «condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi».