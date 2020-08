I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un altro incontro con i lavoratori oggi e hanno esortato tutti a mettere per iscritto le loro richieste senza interrompere il processo di produzione.

Tuttavia «il voto per lo sciopero è stato praticamente unanime; stanno formando comitati di sciopero e si preparano a notificare formalmente all’amministrazione, tramite il sindacato, che la produzione sarà interrotta», ha detto tut.by. Tra le richieste avanzate, l’annullamento delle elezioni e lo stop delle violenze contro i manifestanti. Anche alcuni dipendenti della Belteleradiocompany, che riunisce le televisioni e le radio di Stato, sono in sciopero e alle 9.00 è stato mandato in onda per diversi secondi un divano vuoto. Lo riporta Interfax.

Tra le aziende coinvolte dagli scioperi, stando al portale Tut.by, ci sono veri e propri colossi industriali bielorussi (statali) come Belaruskali, Naftan, MZKT, MTZ e BMZ.

Tra le condizioni per interrompere gli scioperi ci sono la cessazione delle violenze da parte delle forze di sicurezza e la consegna alla giustizia dei responsabili, le dimissioni di Alexander Lukashenko, il riconoscimento delle elezioni come illegittime e la nomina di nuovi candidati, e il rilascio dei prigionieri politici.

Nel caso in cui le richieste non verranno esaudite i lavoratori delle imprese dichiarano che difenderanno i loro diritti civili attraverso «il proseguimento» degli scioperi (che entreranno in modalità «indefinita») e «azioni di solidarietà». Secondo gli ultimi aggiornamenti, ad aver preso parte allo sciopero nella Tv nazionale sono stati 100 impiegati (su circa 1500 in totale).

