L’obiettivo dichiarato di rilanciare la diplomazia «verde», ferma per il Covid-19, la pandemia che dimostra in modo netto le conseguenze degli squilibri dell’ambiente.

Una trentina di personalità - fra i capi di stato e di governo anche il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte - interverranno, per lo più in videoconferenza visti i limiti imposti dalla crisi sanitaria. Fra gli altri il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, il presidente della Banca mondiale David Malpass, il principe Carlo d’Inghilterra, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, i primi ministri di Gb, Boris Johnson, e Canada, Justin Trudeau, il presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado, la presidente della BCE, Christine Lagarde e il patron dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I leader presenteranno iniziative o assumeranno impegni concreti sui 4 temi della conferenza: protezione degli ecosistemi terrestri e marini, promozione dell’agro-ecologia, mobilitazione dei finanziamenti, legame fra deforestazione, protezione delle specie e salute umana. Un ultimo tema scottante, proprio in piena pandemia, riguarda la preoccupante moltiplicazione delle malattie che passano dall’animale all’uomo, in particolare per i contatti più frequenti fra le specie causati dalla distruzione degli habitat selvatici.