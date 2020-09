Guterres si é poi congratulato con l’ambasciatore della Turchia Volkan Bozkir per la sua elezione come presidente di questa sessione dell’Assemblea Generale. Il dibattito generale virtuale inizierà martedì prossimo: nella giornata di apertura come da consuetudine oltre al segretario generale ci sarà il presidente americano Donald Trump (che potrebbe essere l’unico capo di Stato ad arrivare di persona nel quartier generale Onu per il suo discorso).