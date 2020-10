«Un risultato storico» e «un importante punto di svolta verso la pace e la stabilità in Libia», afferma sulla pagina Facebook la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). La cerimonia della firma dell’accordo da parte delle delegazioni libiche è avvenuta presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra.

Le parti in conflitto in Libia hanno firmato un cessate il fuoco «permanente» in tutto il Paese e con effetto «immediato», ha confermato e ribadito l’inviata Speciale ad-interim del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Libia e Capo dell’Unsmil Stephanie Wlliams, in una conferenza stampa. «Oggi è un buon giorno per la Libia» ha aggiunto.