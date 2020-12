In un comunicato odierno, Guterres si è detto profondamente rattristato per la morte di Cotti: un uomo che ha fatto molto per il multilateralismo.

Il segretario generale dell’ONU ha espresso riconoscenza a Flavio Cotti per la sua vita dedicata al servizio pubblico, di cui hanno beneficiato non solo i cittadini svizzeri, ma anche quelli europei e non solo. «Forte sostenitore e difensore del multilateralismo, ha contribuito a far entrare la Svizzera nelle Nazioni Unite, con Ginevra che continua ad essere il faro del sistema internazionale», ha detto Guterres.