Il premier portoghese Antonio Costa ha scritto una lettera al Consiglio di Sicurezza e all’Assemblea Generale dell’Onu nominando ufficialmente Antonio Guterres come candidato per il secondo mandato come segretario generale delle Nazioni Unite. Lo ha confermato il portavoce del Palazzo di Vetro. Il primo mandato di Guterres termina il 31 dicembre 2021.