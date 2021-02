Cosa sta accadendo a Budapest? Che fine ha fatto la libertà di espressione? Abbiamo sentito Massimo Congiu, direttore dell’Osservatorio sociale mitteleuropeo.

Come sta reagendo l’opposizione ungherese all’annuncio della chiusura di Klubradio?«Vi sono state dure critiche sia da parte dei partiti sia da parte della società civile. Il Partito socialista ungherese vuole coinvolgere la commissione Cultura del Parlamento su questa vicenda, anche se le possibilità che ottenga qualcosa di concreto non sono molte considerato che ha di fronte una maggioranza governativa corposa e consolidata, in quanto il partito di Orban, Fidesz, è al Governo dal 2010. Vi è poi stata Katalin Cseh, eurodeputata di Momentum, partito di recente nascita che attira molti giovani ungheresi, che in un suo intervento ha parlato...