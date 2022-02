Legge di protezione eugenetica. Così veniva chiamata la normativa in vigore in Giappone tra il 1948 e il 1996. Prevedeva la sterilizzazione forzata delle persone con disabilità fisiche, intellettive o psichiche. Inizialmente l’applicazione era limitata agli individui affetti da un disturbo ereditario, successivamente venne estesa anche ai portatori di disturbi non ereditari. L’obiettivo dichiarato era «prevenire la nascita di persone inferiori e proteggere la vita e la salute delle madri allo stesso tempo». Yasutaka Ichinokawa, docente di sociologia dell’Università di Tokyo, ha spiegato al Guardian che erano psichiatri, assistenti sociali o, in alcuni casi, infermieri che lavoravano nelle cliniche per persone con disabilità mentale a scegliere le persone da sterilizzare. Stando ai dati ufficiali,...