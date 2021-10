La terapia ormonale utilizzata per ridurre i problemi associati alla menopausa non comporta una probabilità maggiore di andare incontro al declino cognitivo. A tranquillizzare chi la deve assumere è un ampio studio pubblicato sul British Medical Journal, che fornisce stime sui rischi di sviluppare demenza e Alzheimer nelle donne esposte a diversi tipi di terapia ormonale.

I ricercatori delle Università di Nottingham, Oxford e Southampton hanno arruolato 118.501 donne di età pari o superiore a 55 anni che avevano ricevuto una diagnosi di demenza tra il 1998 e il 2020, abbinate per età e stato di salute a 497.416 casi controlli, ovvero donne che non avevano segni di declino cognitivo. Complessivamente, 16.291 donne (14%) con diagnosi di demenza e 68.726 (14%) casi controllo avevano utilizzato la terapia ormonale della menopausa più di tre anni prima della data di inizio dello studio.

Dall’analisi dei dati non è stato osservato alcun aumento del rischio di sviluppare demenza associato alla terapia ormonale in menopausa. Anzi, è stato riscontrato un rischio ridotto in chi aveva età inferiore agli 80 anni e assumeva terapia a base di soli estrogeni da 10 anni o più.