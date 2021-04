«Mi impegno a lavorare per il rafforzamento delle strutture statali e dello stato di diritto», ha assicurato la neopresidente, che si è poi riferita al negoziato con Belgrado. Il dialogo, ha detto, è la via da seguire, ma esso deve essere giusto ed equo. E non vi potrà essere una normalizzazione dei rapporti fino a quando i criminali di guerra serbi non saranno assicurati alla giustizia - ha aggiunto.