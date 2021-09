La Macedonia del Nord è sotto choc per la tragedia di Tetovo, dove 14 persone sono morte carbonizzate nell’incendio che ieri sera ha completamente distrutto la struttura ospedaliera per malati di Covid nella quale erano ricoverati.

Le vittime erano in terapia intensiva col respiratore, e non hanno avuto alcuna possibilità di scampo, con le fiamme che hanno divorato in pochi minuti la struttura modulare realizzata con materiali leggeri e in parte in plastica.

Altri 12 ospiti della struttura sanitaria sono riusciti a fuggire in tempo e a mettersi in salvo, riportando ferite di vario genere. Sulla sciagura è stata aperta un’inchiesta, e per tutta la giornata gli inquirenti sono stati impegnati in sopralluoghi e interrogatori. Nulla tuttavia è trapelato finora.

In molti hanno puntato il dito sul materiale estremamente infiammabile utilizzato per la struttura, realizzata per i malati Covid davanti al complesso ospedaliero della città, situata nel nordovest del Paese balcanico e la cui popolazione è in larga parte di etnia albanese.

Il presidente Stevo Pendarovski, recatosi anch’egli a Tetovo al pari del premier Zoran Zaev e del ministro della sanità Venko Filipce, ha detto che, dalle informazioni disponibili finora, non sono emersi elementi che facciano pensare a un incendio doloso. In ogni caso, ha aggiunto, il governo si è detto disposto ad accogliere esperti stranieri che affianchino gli inquirenti locali impegnati a far luce sul devastante rogo.

Messaggi di cordoglio sono giunti oggi a Skopje da tutti i Paesi vicini, oltre che da Ue e Usa, mentre le autorità cittadine a Tetovo hanno proclamato tre giorni di lutto, annunciando aiuti alle famiglie delle vittime.

