La situazione negli ospedali lombardi è al limite del collasso. La diffusione del coronavirus ha fatto aumentare i pazienti che necessitano delle cure in terapia intensiva e i posti disponibili per il trattamento diventano sempre più rari. È questo il motivo principale che ha spinto le autorità a «blindare» la Regione di confine, ma è anche la principale raccomandazione che viene fatta dagli specialisti in Ticino: bisogna evitare i contatti per far sì che non ci si ammali tutti nello stesso periodo. L’epidemia non si può fermare, ma si può, anzi si deve, rallentare. Vanno in questa direzione le linee guida diffuse negli ospedali lombardi dalla Siaarti (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) e rivolte a tutti i rianimatori e anestesisti al fronte. Il documento, criticato dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, ci è stato girato da una dottoressa attiva in una struttura sanitaria della provincia di Varese (nome noto alla redazione), che ci ha spiegato: «Sono linee guida molto ciniche. Se la diffusione del virus avanza a questo ritmo, nei prossimi giorni inizieranno a dover selezionare chi curare, e se le terapie non dovessero funzionare in breve tempo, i pazienti più gravi verranno trasferiti per passare alle cure palliative. Questo per farvi capire l’attuale situazione in Lombardia». Negli ospedali più carichi di lavoro, come al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lo scenario è già questo. L’anestesista rianimatore Christian Salaroli ha spiegato al «Corriere della Sera» che «bisogna scegliere chi curare e chi no in base alle probabilità di sopravvivenza». E altri nosocomi rischiano di dover seguire le nuove direttive. Nel documento si legge: «È uno scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate. Uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all’ambito della “medicina delle catastrofi”, per la quale la riflessione etica ha elaborato nel tempo molte concrete indicazioni per i medici e gli infermieri impegnati in scelte difficili». Il documento sottolinea poi che non si deve necessariamente seguire un criterio di accesso alle cure intensive di tipo “first come, first served» (il primo paziente che arriva viene curato per primo), ma verrà privilegiata la «maggior speranza di vita». In questo senso verranno prese in considerazione l’età dei pazienti e le patologie preesistenti. In due punti delle linee guida si legge: «Può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in terapia intensiva. Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone». E anche: «La presenza di comorbidità e lo status funzionale devono essere attentamente valutati, in aggiunta all'età anagrafica. È ipotizzabile che un decorso relativamente breve in persone sane diventi potenzialmente più lungo e quindi più «resource consuming» sul servizio sanitario nel caso di pazienti anziani, fragili o con comorbidità severa». Come detto, Filippo Anelli della Fnomceo ha contestato le linee guida, spiegando ai media italiani: «Recepiamo (il documento, ndr) come un grido di dolore. Nessun medico deve essere costretto a una scelta così dolorosa. La nostra guida, prima di qualunque documento che subordini l’etica a principi di razionamento, e che dovrebbe in ogni caso essere discusso collegialmente dalla professione, resta il Codice di Deontologia medica. E il Codice parla chiaro: per noi tutti i pazienti sono uguali e vanno curati senza discriminazioni».