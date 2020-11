In Italia «gli ospedali sono ormai prossimi al collasso a causa della carenza di personale sanitario e del gran numero di pazienti COVID-19 che continuano ad arrivare nei nostri reparti».

Lo afferma il presidente della Federazione dei medici internisti (FADOI), Dario Manfellotto, commentando l’analisi dell’Anaao-Assomed, il maggior sindacato del settore, sull’occupazione dei posti letto in ospedale in questo momento della pandemia da COVID-19.

«In Medicina interna - assicura Manfellotto - ai pazienti vengono garantite tutte le cure, anche quelle sub-intensive, compresa l’ossigenoterapia e le varie forme di ventilazione non invasiva, cercando di evitare di arrivare alla intubazione o alla morte. Inoltre gli internisti continuano ad assistere i pazienti che sono affetti da altre patologie importanti, come insufficienza renale, bronchite cronica, scompenso cardiaco, sepsi, polmonite, ma per questi malati le possibilità di accesso agli ospedali si stanno riducendo».