Il primo ministro croato Andrej Plenkovic, leader dei conservatori che hanno vinto le elezioni politiche del 5 luglio, e il suo nuovo governo hanno ottenuto ieri in tarda serata la fiducia del Parlamento di Zagabria per altri quattro anni alla guida del Paese.

Per l’esecutivo, composto da sedici ministri, hanno votato 76 deputati (su 151), uno in più della maggioranza minima, mentre contro si sono espresse le opposizioni di sinistra e la destra sovranista. Nonostante possa sembrare fragile, la maggioranza parlamentare è per ora comunque molto stabile.