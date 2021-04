Ottimismo sui vaccini, «Pfizer e Moderna proteggono per almeno 9 mesi»

I vaccini Pfizer e Moderna riuscirebbero a proteggere contro il Covid-19 per almeno nove mesi: è quanto ha detto il direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Food and drug administration (FDA), Peter Marks.

Marks ha fatto sapere che l’FDA sta in particolare monitorando se l’immunità si abbassi nel tempo, in particolare in categorie più a rischio come anziani o le persone immunocompromesse.