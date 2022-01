«Whatever it takes»: tutto ciò che è necessario. O, se si preferisce, “costi quel che costi”.

Dopo la difesa dell’euro, il presidente del consiglio italiano Mario Draghi sembra aver adottato il suo motto più famoso anche nella sfida quotidiana all’avanzata della pandemia di COVID-19. Si fa tutto quello che serve, sembra voler dire Draghi, nonostante i no di una parte della maggioranza (la Lega, in particolare) e gli strepiti dell’opposizione: ancora oggi, su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha accusato il Governo di «folle e illiberale deriva ideologica» a proposito delle nuove misure adottate nelle ultime ore per contrastare la diffusione del virus.

Attacchi che non hanno fatto cambiare idea alla “strana” maggioranza che in questo momento ha in mano le redini del Paese....