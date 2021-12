La Pacific Gas & Electric deve pagare 125 milioni di dollari per il suo ruolo nel maxi-incendio del 2019 nella contea californiana di Sonoma, nota per la sua produzione vinicola, che ha bruciato un’ampia area forestale, danneggiato numerose abitazioni. Un albero malato non tagliato dall’azienda sarebbe caduto sulle linee elettriche, causando il mortale incendio.