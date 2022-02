LA DIRETTA

L’offensiva in Ucraina procede dopo i bombardamenti, la centrale nucleare di Chernobyl è in mano ai russi, Kiev potrebbe fare la stessa fine «nel giro di poche ore» – I Paesi occidentali concordano sulle sanzioni da infliggere a Mosca – Il presidente americano: «È stato un attacco premeditato da mesi» – Il Pentagono ordina il dispiegamento di 7 mila truppe in Europa – Venerdì (domani) alle 15 il via libera al pacchetto di sanzioni europee – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI