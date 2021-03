Papa Francesco in Iraq, «Un viaggio che cambia il mondo»

«Una di voi mi ha regalato l’edizione spagnola del libro di Nadia Mourad, “L’ultima ragazza”. L’ho letto. È la storia degli yazidi. Nadia Mourad racconta cose terrificanti. Questa lettura è il motivo di fondo della mia decisione di andare in Iraq. Quel libro lavorava dentro. Ho anche ascoltato Nadia che è venuta a raccontarmi cose terribili... Queste cose hanno portato alla decisione».

Sull’aereo che ieri lo ha riportato in Italia, conversando con i giornalisti, Francesco ha rivelato la genesi dello storico viaggio che, per quattro giorni, ha rimesso il Medio Oriente al centro dello scenario mondiale. La forza delle parole del Nobel per la Pace 2018 è stata determinante per convincere il Papa: «Mi fa bene ascoltare, mi aiuta a prendere le decisioni», ha detto Francesco. Soprattutto quelle difficili,...