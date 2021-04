Mons. Hoeppner, 71 anni, nel maggio 2017 è stato il primo vescovo a essere citato in giudizio individualmente per coercizione, dopo essere stato accusato di avere fatto pressioni su un candidato al diaconato perché tacesse una passata accusa di abuso da parte di un sacerdote. La vittima ha affermato che la coercizione di Hoeppner era stata come «subire di nuovo abusi».