I Lego sono per tutti, via l’indicazione bimbo/bimba dalla scatola

GENDERLESS

La ricerca: le ragazze non sono per nulla bloccate dal fatto che un gioco non si rivolga direttamente a loro, anzi si lanciano «in nuove esperienze», mentre il 71% dei maschietti ha confessato la paura di essere presi in giro qualora giocassero con scatole di costruzioni «per ragazze»