Parigi, corteo di poliziotti contro le accuse di razzismo

«Messaggi forti in luoghi simbolici forti»: questa la parola d’ordine della mobilitazione organizzata dai sindacati di polizia per denunciare le accuse di razzismo e violenza contro gli agenti. Un corteo è in corso a Parigi all’Arco di Trionfo, manifestazioni si registrano in molte altre città.

«Abbiamo scelto l’effetto sorpresa - ha spiegato il dirigente sindacale Fabien Vanhemelryck - tutti i rappresentanti del personale, in tutte le regioni di Francia, sfileranno per ricordare a tutti che se non c’è la polizia non ci sarà mai pace. Anche i poliziotti vengono massacrati, e sono fatti ben reali, contrariamente a quello che si può dire in giro, con immagini e foto a disposizione».