La Tour Eiffel resterà completamente spenta questa sera, in omaggio alle vittime delle esplosioni a Beirut. «Questa sera, a partire da mezzanotte, spegneremo la Tour Eiffel per rendere omaggio a tutte le vittime», annuncia su Twitter la sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

Il comune - aggiunge la sindaca - stanzierà di 100.000 euro per venire in aiuto alle vittime e ai soccorsi sul posto. Hidalgo riferisce inoltre di aver parlato questa mattina con il governatore di Beirut, Marwan Abboud, e con l’ambasciatore libanese in Francia, Rami Adwan, «per esprimere a nome di Parigi e dell’insieme dei parigini tutte le nostre condoglianze e il nostro cordoglio per le vittime, i feriti e i loro cari».