Dopo tre mesi, la «signora di ferro», come la chiamano i parigini, ha riaperto questa mattina, con una cinquantina di visitatori in attesa pronti a salire le scale nonostante il caldo. Gli ascensori, infatti, saranno ancora fermi in questa prima fase di riapertura, per evitare distanze troppo ravvicinate.

Dopo il riposo forzato per la pandemia, c’è un’aria di festa e per qualcuno dei dipendenti anche di commozione per l’attesissimo giorno della ripresa, festeggiato anche da coloratissimi e rumorosi turisti brasiliani che si sono messi in fila sotto il sole.

La direzione si aspettava una folla più numerosa, ma le restrizioni ai voli extraeuropei al momento impediscono i numeri dei giorni migliori. Per oggi, le prenotazioni sono soltanto 700, cifra irrisoria per un monumento visitato da 7 milioni di persone ogni anno.

Monumento fra i più visitati al mondo, la Tour Eiffel aveva chiuso il 13 marzo, ancora prima del lockdown francese, iniziato 5 giorni dopo. Simbolo di Parigi, aveva continuato ad illuminarsi la sera, scintillando come al solito per i primi 5 minuti di ogni ora. Spesso, in questi mesi, vi sono stati issati striscioni di incoraggiamento alla popolazione e di gratitudine per il personale sanitario.

La Tour Eiffel, per queste prime settimane, sarà aperta soltanto fino al 2/o piano, con obbligo di indossare la mascherina a partire dagli 11 anni di età. Il numero dei visitatori sarà limitato all’ingresso, si sale da una scala e si scende dall’altra. La sommità della Tour resta chiusa per evitare che troppe persone si accalchino negli ascensori che portano in alto e che sono più piccoli degli altri. L’intero monumento sara’ riaperto entro la fine dell’estate.

Per attirare nuovi visitatori, al primo piano del monumento è stata attrezzata una grande terrazza con servizio bar che propone hamburger e gelati. Dal 9 luglio, il giovedì e venerdì saranno organizzate serate musicali con la partecipazione di dj.