«L’etichetta di paziente 1 non mi è mai pesata, le bugie sì. La cena con un cinese, le due maratone in una settimana: tutto falso. Mi è pesata la popolarità che ne è conseguita, devo continuamente respingere le richieste di interviste o di ospitate televisive». Mattia Maestri si racconta in un’intervista a Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport, a tre mesi dalla notte in cui a Codogno il trentasettenne è diventato il primo italiano a cui è stato diagnosticato il coronavirus, prima del ricovero all’ospedale San Matteo di Pavia.