L’attuale presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ricordato in un tweet il principe Filippo di Edimburgo, deceduto oggi a pochi mesi dal compimento dei 100 anni. «È con tristezza che ho appreso della morte del principe Filippo, duca di Edimburgo. Per molti anni è stato una presenza rassicurante e intrisa di humor per il popolo del Regno Unito. I miei pensieri e quelli del popolo svizzero sono con la regina Elisabetta e la sua famiglia», ha scritto il consigliere federale vaudese in un tweet pubblicato in francese e inglese.