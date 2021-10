Gli attuali obiettivi di riduzione degli Stati non sono sufficienti a limitare il riscaldamento globale a un aumento di 1,5 gradi Celsius, come invece prevede l’accordo, ricorda in una nota odierna il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Berna auspica che tutti i Paesi contribuiscano tramite strategie a lungo termine e un obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

Saranno oggetto di discussione in particolare normative concernenti la questione di come computare agli Stati le riduzioni delle emissioni che ottengono grazie a progetti di protezione del clima realizzati all’estero. Sarà inoltre esaminato un nuovo obiettivo di finanziamento comune per il sostegno di misure nei Paesi in via sviluppo per il periodo successivo al 2025, per il quale la Svizzera intende impegnarsi.