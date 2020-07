Era convinto che il virus fosse una bufala e per questo ha deciso di partecipare a un «Covid party». Ma durante la festa in cui i partecipanti non hanno rispettato le regole di distanziamento sociale, un 30.enne texano ha contratto il coronavirus e pochi giorni dopo è morto. Prima di spirare al Methodist Hospital di San Antonio, il ragazzo avrebbe confessato a un infermiera: «Ho fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma mi sono sbagliato».