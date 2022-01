Ha riscontrato comportamenti «difficili da giustificare» il rapporto Gray sul Partygate pubblicato in una versione ridotta. Si tratta infatti di 12 pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio «da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office» rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti-COVID.

Inoltre alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi nel modo in cui è successo.

Partygate: la polizia indaga anche sul compleanno

Scotland Yard sta indagando all’interno dello scandalo partygate anche sulla festa di compleanno del premier britannico Johnson svoltasi nella Cabinet Room a Downing Street il 19 giugno del 2020 in presunta violazione delle regole anti-COVID, alla quale prese parte il primo ministro britannico. È quanto emerge dal rapporto Gray.

Sono in tutto 16 gli eventi finiti sotto la lente del rapporto Gray, di questi ben 12 sono oggetto dell’indagine avviata da Scotland Yard e riguardano almeno otto date diverse.

I quattro non finiti sotto indagine della polizia sono tutti avvenuti nel 2020, il 15 maggio, il 27 novembre, il 10 e il 15 dicembre.

Johnson chiede scusa, ma nessun passo indietro

«Innanzitutto voglio chiedere scusa. Mi dispiace per le cose che semplicemente non sono andate bene e mi dispiace per il modo in cui è stata gestita la questione».

Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson riferendo alla Camera dei Comuni sul rapporto Gray relativo allo scandalo partygate. Il primo ministro conservatore ha affermato di aver capito la lezione e sottolineato che da ora in poi agirà per riparare a quanto fatto.

Johnson dopo essersi detto «desolato» ha annunciato «modifiche al modo in cui Downing Street e il Cabinet Office funzionano in modo da poter andare avanti con il lavoro per cui sono stato eletto». Ha promesso di risolvere quello che l’alta funzionaria Sue Gray ha criticato nel rapporto come strutture di leadership non organizzate e coordinate come si dovrebbe. «Lo faremo - ha assicurato Johnson - creando un Ufficio del primo ministro con un segretario permanente responsabile per il numero 10».

