Scotland Yard ha avviato un’indagine sullo scandalo partygate per le feste realizzate a Downing Street in presunta violazione delle regole anti-Covid. Lo ha annunciato la comandante della Met Police, Cressida Dick.

È stata l’alta funzionaria Sue Gray, che sta conducendo l’inchiesta indipendente sul partygate, a segnalarli. L’indagine, secondo un portavoce del Cabinet Office, è destinata ad andare avanti ma la pubblicazione del rapporto conclusivo, attesa in questi giorni, verrà molto probabilmente rinviata. Tutto questo rappresenta un colpo durissimo per il premier conservatore Boris Johnson, la cui leadership appare sempre più a rischio.

Dick ha affermato anche di comprendere del tutto la preoccupazione dei britannici per le accuse rivolte al governo e ha aggiunto: «La grande maggioranza delle persone ha agito in modo responsabile durante la pandemia». L’indagine potrebbe molto probabilmente riguardare le testimonianze degli agenti di polizia che sono impegnati nel servizio a Downing Street.

Rayner è tornata quindi a mettere in discussione la permanenza del premier al suo posto, mentre ha chiesto garanzie sulle informazioni che andranno date al Parlamento sia su questa inchiesta sia su quella amministrativa affidata parallelamente all’alta funzionaria Sue Gray: le cui conclusioni saranno a questo punto rinviate a dopo gli accertamenti di polizia, ma che il Labour pretende siano diffuse comunque in forma «completa», con tutte le evidenze raccolte, non nella sola sintesi d’un rapporto finale.

Richiesta ignorata tuttavia da Michael Ellis, il viceministro Tory incaricato di rispondere all’interrogazione, il quale si è limitato ancora una volta ad aggrapparsi alla volontà di attendere fiduciosamente i risultati dell’inchiesta Gray, come di quella della polizia, e a promettere collaborazione. Mentre più tardi è stato il premier in persona, a margine di un dibattito sull’Ucraina, a tagliare corto e a definire «benvenuta» l’indagine annunciata da Scotland Yard: indagine che nelle parole di Johnson «aiuterà a far chiarezza di fronte all’opinione pubblica» e a «tracciare una linea sotto queste questioni» una volta per tutte.