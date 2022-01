Il dibattito fra i senatori comincerà, in commissione, lunedì prossimo e il giorno dopo si prevede il passaggio in aula, con il governo che spera in un voto favorevole in giornata. Non è però affatto scontato che gli animi non si riscaldino anche in Senato, soprattutto ad opera della destra, con i Républicans che sono maggioranza. La destra moderata è spaccata, con i due leader Valérie Pécresse (candidata all’Eliseo) e Bruno Retailleau, che voteranno a favore, ma diversi compagni di partito hanno già annunciato il loro parere contrario. Interrogativi anche a sinistra, dopo che la grande maggioranza dei socialisti ha votato contro all’Assemblée Nationale.