«Vista la situazione epidemica, molte misure sanitarie saranno obbligatorie per gli spettatori della parata, sia che assistano alle festività dalle tribuna sia lungo l’avenue des Champs-Elysées» di Parigi, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo: «Ogni persona dovrà essere munita di una delle tre prove (un certificato completo di vaccinazione, un test negativo oppure un test che dimostri la guarigione dal Covid-19), il cosiddetto ‘pass sanitario’, per entrare nel perimetro della parata», precisano le autorità, chiedendo inoltre agli spettatori di presentarsi in anticipo ai cancelli, anche per trovare posto, visto che la capienza della parata militare sarà ridotta a causa del nemico invisibile.